Вчені дізналися, коли астероїди знищать Землю

Американські вчені заявили, що астероїди, що несуть загибель Землі, наблизяться до неї лише через 1,35 млн років, передає vistanews.

Востаннє космічний вторженець, що впав на Землю 66 мільйонів років тому, знищив 75% життя на планеті.

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Для запобігання атак з космосу планують використовувати протиракетні установки, який допоможуть вбити астероїд невеликого розміру, проблема полягає у високій швидкості падіння чужорідного небесного тіла, побачити його можна лише в момент горіння у верхніх шарах атмосфери, "підловити" його на шляху й змінити траєкторію польоту теж дуже складно.

Як повідомляв УНІАН, у лютому повз землю пронесеться астероїд WF9. Якщо він зіткнеться із Землею, повністю зруйнує місто чи викличе потужне цунамі у випадку падіння у воду, вважає астроном, прихильник теорії змови доктор Захарович.