До Землі наближається "смертоносний" астероїд

Якщо він зіткнеться із Землею, повністю зруйнує місто або спричинить потужне цунамі у випадку падіння у воду, вважає астроном, прихильник теорії змови доктор Захарович, передає Ladbible.

У NASA раніше повідомили, що 25 лютого астероїд пройде повз Землю, однак замовчували інформацію про розміри об'єкта. А його діаметр може досягати кілометра.

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Захарович вважає, що астероїд походить від легендарного гіганта прихованої планети - Планети X.

Зазначається, що прихильники теорії змови стверджують, що за Нептуном є планета Нібіру, або Планета Х, яка може знищити Землю.

Раніше, 25 січня, близько 7 ранку повз Землю пролетів астероїд 2017 BX. Він пройшов за 261 тис. км від Землі й рухався зі швидкістю 26 700 км/год. Його розмір становив 4-14 метрів (менший, ніж автобус, але більший за автомобіль).

Наголошується, що це другий астероїд, який пролетів повз Землію за останні три тижні.