До Землі наближається "смертоносний" астероїд
У лютому повз Землю пронесеться астероїд WF9.
Якщо він зіткнеться із Землею, повністю зруйнує місто або спричинить потужне цунамі у випадку падіння у воду, вважає астроном, прихильник теорії змови доктор Захарович, передає Ladbible.
У NASA раніше повідомили, що 25 лютого астероїд пройде повз Землю, однак замовчували інформацію про розміри об'єкта. А його діаметр може досягати кілометра.
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Захарович вважає, що астероїд походить від легендарного гіганта прихованої планети - Планети X.
Зазначається, що прихильники теорії змови стверджують, що за Нептуном є планета Нібіру, або Планета Х, яка може знищити Землю.
Раніше, 25 січня, близько 7 ранку повз Землю пролетів астероїд 2017 BX. Він пройшов за 261 тис. км від Землі й рухався зі швидкістю 26 700 км/год. Його розмір становив 4-14 метрів (менший, ніж автобус, але більший за автомобіль).
Наголошується, що це другий астероїд, який пролетів повз Землію за останні три тижні.