Завтра українці зможуть побачити місячне затемнення й "зелену" комету

Місяць повністю зануриться у земну півтінь на 1,02 свого діаметра. В умовах сприятливої погоди можна буде спостерігати невелике потемніння верхнього краю місячного диска, йдеться у повідомленні Московського планетарію.

Напівтіньове затемнення Місяця 11 лютого 2017 року розпочнеться о 00:34 за Києвом, максимальне занурення у півтінь Землі на 1,02 місячного диска відбудеться о 02:44, завершиться затемнення о 04:53.

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Наступне затемнення Місяця відбудеться 7 серпня 2017 року й воно буде частковим, Місяць незначно зануриться у тінь Землі своїм південним краєм на 0,25 місячного діаметру.

Також 11 лютого комета 45P підійде дуже близько до Землі. У цей день вона наблизиться до нашої планети на відстань 12 мільйонів кілометрів. Для неї характерний яскравий зелений хвіст.