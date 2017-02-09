До Землі наближається "зелена" комета

У цей день вона наблизиться до нашої планети на відстань 12 мільйонів кілометрів, передає Seeker.

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45Р з'являється у Сонячній системі кожні п'ять років. Для неї характерний яскравий зелений хвіст, такий колір їй надають випаровування двовуглецевого газу, який відсвічує зеленим у космічному вакуумі.

За нею можна буде спостерігати за допомогою потужного бінокля або телескопа. 45Р буде видно протягом кількох хвилин на тлі сузір'я Геркулеса.

Раніше космічна обсерваторія SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) зафіксувала, як Сонце розриває на частини комету.