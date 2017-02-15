Індія встановила світовий рекорд: запустила у космос одразу 104 супутники (відео)

Усі супутники, крім трьох, вироблені в інших країнах, 96 з них належать американським компаніям. Йдеться про супутники невеликих розмірів, передає Бі-бі-сі.

Запуск ракети із супутником був зроблений з космічного центру імені Сатиша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці на сході країни.

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За словами експертів, цей запуск можна назвати історичним не лише за кількістю супутників, а й тому, що Індія заявляла про свої амбіції стати ключовим гравцем на ринку космічних досліджень.

На борту ракети, зокрема, перебуває індійський картографічний супутник, здатний робити знімки з космосу дуже високої роздільної здатності. Можливо, він буде використаний для спостереження за конфліктом у Кашмірі.

Цьогоріч уряд Індії істотно збільшив бюджет своєї космічної програми й навіть повідомив про плани відправити місію на Венеру.