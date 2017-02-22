Lenovo вирішила ліквідувати легендарний бренд Motorola

Відтепер смартфони компанії будуть виходити під маркою Lenovo moto, як повідомляє «Лента.ру», посилаючись на представників китайської компанії.

«Коли ми купили Motorola Mobility, у нас стало в компанії два мобільних підрозділи: Lenovo зі своєю інфраструктурою і Motorola. Весь цей час йшло об'єднання цих підрозділів. Саме зараз можна констатувати, що процес закінчився, і буде єдиний бренд Lenovo moto», — розповіли в прес-службі Lenovo.

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Перші смартфони об'єднаної лінійки будуть представлені 26 лютого на виставці MWC 2017 в Барселоні. Також співрозмовник додав, що хоча смартфони і будуть виходити під брендом Lenovo moto, на самих пристроях буде лише логотип Moto.

Lenovo викупила підрозділ, який спеціалізується на виробництві мобільних Motorola Mobility, у Google за 2,91 мільярда доларів у січні 2014 року. За умовами угоди з Lenovo американська інтернет-компанія збереже за собою патенти Motorola Mobility.