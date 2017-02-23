Науковець розповів, коли можуть виявити життя на відкритих NASA планетах
Відкриття астрономів важливе тим, що одночасно виявили кілька планет, придатних за температурою для життя.
Поки що йдеться лише про те, що там може бути вода, розповів Анатолій Казанцев з Астрономічної обсерваторії КНУ ім. Шевченка, передає Gazeta.ua.
"У цьому унікальність системи. Можна спостерігати за однією планетою, а вивчати всі одразу, бо вони однакові", - заявив він.
Читайте також"З кожної із планет можна побачити сусідні, як Місяць із Землі": подробиці сенсаційного відкриття астрономів (відео)
Казанцев зазначив, що при сучасних технологіях люди зможуть долетіти туди не менш, ніж за сотню років, якщо людство максимально розвиватиметься.
"Зараз політ в ту систему не обговорюють. Можна надіслати туди радіосигнал. Якщо його потужності вистачить, найшвидшу відповідь отримаємо через 80 років", - розповів науковець.
Як повідомляв УНІАН, астрономи знайшли схожі на Землю планети, які обертаються навколо зірки TRAPPIST-1 у сузір'ї Водолія. Причому на всіх семи планетах може бути рідка вода, але на трьох з них знайти її імовірніше, ніж на інших.