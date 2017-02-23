Науковець розповів, коли можуть виявити життя на відкритих NASA планетах

Поки що йдеться лише про те, що там може бути вода, розповів Анатолій Казанцев з Астрономічної обсерваторії КНУ ім. Шевченка, передає Gazeta.ua.

"У цьому унікальність системи. Можна спостерігати за однією планетою, а вивчати всі одразу, бо вони однакові", - заявив він.

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Казанцев зазначив, що при сучасних технологіях люди зможуть долетіти туди не менш, ніж за сотню років, якщо людство максимально розвиватиметься.

"Зараз політ в ту систему не обговорюють. Можна надіслати туди радіосигнал. Якщо його потужності вистачить, найшвидшу відповідь отримаємо через 80 років", - розповів науковець.

Як повідомляв УНІАН, астрономи знайшли схожі на Землю планети, які обертаються навколо зірки TRAPPIST-1 у сузір'ї Водолія. Причому на всіх семи планетах може бути рідка вода, але на трьох з них знайти її імовірніше, ніж на інших.