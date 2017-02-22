NASA виявило три придатні для життя планети (фото, відео)

20:19, 22 лютого 2017
Наука та IT
27557 0
оновлено

Вчені виявили у зірки TRAPPIST-1 сім планет розміром із Землю, на трьох з яких умови підходять для існування життя, оскільки вони, імовірно, мають воду і густу атмосферу.

Фото NASA

Трансляція прес-конференції NASA велася на сайті агентства, а опис відкриття опубліковано в журналі Nature.

Планетну систему TRAPPIST-1 зараз спостерігають за допомогою космічного телескопа Hubble, щоб встановити наявність атмосфери на планетах. "Це відкриття може бути суттєвим кроком у пошуку придатного для життя середовища, місць, які сприяють життю", - зазначили у NASA.

Зірка TRAPPIST-1 розміром з Юпітер і масою 8% від сонячної розташована приблизно за 39 світлових років від нас.

Читайте такожВчений розповів, про яке відкриття повідомить сьогодні NASA

Зазначається, що на всіх семи планетах потенційно може бути вода, а три розташовані на такій відстані від зірки, при якому можливе існування життя. Так, на трьох найближчих до зірки планетах може бути занадто спекотно для існування життя, на найбільш віддаленій - занадто холодно, тому для пошуків життя найцікавіші три планети.

Нагадаємо, американське аерокосмічне агентство NASA о 20:00 почало прес-конференцію щодо відкриття, зробленого за межами Сонячної системи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Відкриття схожих на Землю планет
Теги: #NASA#відкриття#планети