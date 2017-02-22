NASA виявило три придатні для життя планети (фото, відео)

Трансляція прес-конференції NASA велася на сайті агентства, а опис відкриття опубліковано в журналі Nature.

Планетну систему TRAPPIST-1 зараз спостерігають за допомогою космічного телескопа Hubble, щоб встановити наявність атмосфери на планетах. "Це відкриття може бути суттєвим кроком у пошуку придатного для життя середовища, місць, які сприяють життю", - зазначили у NASA.

Зірка TRAPPIST-1 розміром з Юпітер і масою 8% від сонячної розташована приблизно за 39 світлових років від нас.

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Зазначається, що на всіх семи планетах потенційно може бути вода, а три розташовані на такій відстані від зірки, при якому можливе існування життя. Так, на трьох найближчих до зірки планетах може бути занадто спекотно для існування життя, на найбільш віддаленій - занадто холодно, тому для пошуків життя найцікавіші три планети.

Нагадаємо, американське аерокосмічне агентство NASA о 20:00 почало прес-конференцію щодо відкриття, зробленого за межами Сонячної системи.

The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jgpic.twitter.com/GiKAFXyNvo — NASA (@NASA) February 22, 2017