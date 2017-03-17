Українські вчені заявили про створення ліків від раку: допомагають навіть при четвертому ступені

Українські вчені, які працюють на полярній станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, за 25 років не робили відкриттів як таких, проте в результаті досліджень створили ліки від раку.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів директор Національного антарктичного центру України Валерій Литвинов.

"Наші біологи створили ліки на основі антарктичних мікроорганізмів, які живуть там в екстремальних умовах і мають екстремальні можливості. І ці ліки допомагають навіть від раку четвертого ступеня", - розповів Литвинов.

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За його словами, біологічний інститут Університету ім.Т.Шевченка вже отримав ліцензію на препарат, який назвали "Меловіт". Проте наразі ліки ще недоступні для людей. Вчені провели лише тестування на тваринах, попереду ще тривалі випробування, в яких має взяти участь група людей.

"Вони на свинях випробували. От свиня опоросилася, і з 20 поросят 3-4 обов'язково помруть. А під впливом цього препарату жодне не померло", - розповів Литвинов.

Раніше УНІАН повідомляв, що вживання алкоголю може призвести до семи різних видів раку. Зокрема, до раку ротової порожнини, горла, гортані, печінки, кишечника і травного тракту, а також раку грудей.