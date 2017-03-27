Samsung оголосила про повернення в продаж модифікованого Galaxy Note 7

Компанія Samsung офіційно оголосила, що планує почати продаж виправленої версії смартфона Galaxy Note 7, виробництво якого було раніше зупинено через численні випадки вибуху акумуляторів. Про це повідомляє Reuters.

Виробник визначить, на яких ринках будуть продаватися модифіковані «сімки», після переговорів з регулюючими органами і транспортними агентствами. Компанія також планує продавати замінні елементи на зразок чіпів і модульних камер, а також повторно використовувати витягнуту зі старих Galaxy Note 7 сировину — мідь, золото, нікель і срібло.

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Раніше портал ZDNet з посиланням на південнокорейське видання Hankyung повідомив, що продавати відремонтовані смартфони Samsung планує тільки на ринках країн, які розвиваються, зокрема Індії і В'єтнаму.

Продажі Galaxy Note 7 стартували у серпні 2016 року, але незабаром були зупинені через численні скарги на займання в процесі експлуатації. В результаті Samsung змушена була повністю припинити їх виробництво.