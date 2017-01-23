В Samsung назвали причини загоряння Galaxy Note 7

Компанія дослідила понад 200 тис. смартфонів і 30 тис. акумуляторів і прийшла до висновку, що причиною інцидентів стали недоліки проектування акумуляторів і технологічного процесу складання пристрою. Про це повідомляє РБК.

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Аналізом займалися інженери концерну разом з експертами незалежних дослідницьких організацій — UL, Exponent і TUV Rheinland. Фахівці перевіряли апаратну і програмну частини Galaxy Note 7, складання, контроль якості і доставку до точок реалізації.

У повідомленні компанії наголошується, що голова мобільного підрозділу Samsung Дон Джин Ко вибачився перед користувачам Galaxy Note 7, мобільними операторами і бізнес-партнерами. Щоб у майбутньому не допустити подібних проблем, компанія ввела багаторівневий протокол безпеки і програму перевірки елементів живлення.

За словами Ко, в компанії сформована робоча група із зовнішніх консультантів та експертів, які вивчають акумуляторні батареї. Фахівці консультуватимуть Samsung з питань безпеки елементів живлення та інноваційних розробок у цій галузі.

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Як відомо, американська Комісія з безпеки споживчих товарів повідомляла про майже 100 випадках перегріву батареї Galaxy Note 7. Один із пристроїв зайнявся на борту літака Південно-західних авіаліній. Інший загорівся під час заряджання в салоні «Джипа» родини з Санкт-Петербурга (Флорида), в результаті чого автомобіль згорів.

Через неполадки з батареєю Samsung оголосила про повне припинення випуску Galaxy Note 7. Збитки від такого кроку компанія оцінила в $3 млрд. Продаж смартфонів стартував 19 серпня. Згодом Samsung зупинила продаж моделі й відкликала понад 2,5 млн пристроїв через їх загоряння при зарядці або використанні.