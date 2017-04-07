Google запустив функцію перевірки новин на достовірність у всіх країнах світу

Компанія Google поширила процедуру фактчека в новинному агрегаторі на всі країни світу. Відтепер у Google News перевірені факти або матеріали будуть відзначені спеціальним маркуванням «правда», «неправда» чи «переважно правда».

Про це йдеться у блозі компанії, як пише "Громадське".

Раніше опція була доступна лише для кількох країн. Однак тепер у Google News на перевірених новинах чи статтях буде стояти мітка Fact Check. Для того, щоб потрапити в категорію так званих «перевірених», виданням або каналам потрібно використовувати у своїх матеріалах розмітку Schema.org ClaimReview на конкретних сторінках.

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Наголошується, що лише ті, хто авторизований Google і хто визначений як авторитетне джерело, будуть мати право на Fact Check.

«Незважаючи на те, що результати фактчека можуть бути протилежними, людям корисно робити власні обгрунтовані висновки», – йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, компанія Google надала користувачам поштового сервісу Gmail новий зручний інструмент для здійснення переказу коштів в Android.