Google запустив грошові перекази через Gmail

Компанія Google надала користувачам поштового сервісу Gmail новий зручний інструмент для здійснення переказу коштів в Android.

Про це пише "Економічна правда", посилаючись на TechCrunch.

Відтепер, прямо в своєму акаунті можна запитувати і переводити кошти. Проте, така можливість існує поки тільки в США і Британії.

У Google є спеціальний сервіс Google Wallet, який був інтегрований з Gmail ще в 2013 році. Зараз же компанія зробила платежі більш зручними - вони почали повноцінно працювати прямо через додаток Gmail на Android, пише Ain.ua.

Все відбувається за тією ж схемою, що і додавання в лист файлу. Тільки тепер замість файлу додається запит на переказ грошових коштів і сума.

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Відправляти рахунку можна користувачам, у яких немає аккаунта в Gmail.

Подібну можливість Google запустила для конкуренції з PayPal, Venmo і Square Cash. До того ж, сьогодні переводити кошти можна через Snapchat, Facebook Messenger та інші месенджери.

Раніше повідомлялося, що PayPal запускає платежі в корпоративному месенджері.