NASA про пошуки умов для існування життя на супутниках Юпітера і Сатурна: "Ми близькі, як ніколи"

NASA отримало нові докази того, що найбільш імовірними місцями для пошуків життя за межами Землі є супутник Юпітера Європа і супутник Сатурна Енцелад. З точки зору потенційної населеності на Енцеладі є майже всі ключові інгредієнти для життя у відомій для нас формі. Про це дослідники заявили на прес-конференції в четвер, передає CNN.

Читайте також140 тисяч фото та відео із космічних місій: NASA створило єдину базу медіафайлів

Космічний зонд Cassini виявив велику кількість молекул водню у шлейфах (гейзерах - УНІАН) води, що піднімаються з "тигрових смуг" - розломів у крижаній поверхні Енцелада. Шостий за величиною супутник Сатурна покритий льодом, під яким знаходиться океан.

Дослідники вважають, що водень виник внаслідок гідротермальної реакції між океаном і його кам'яним дном. Якщо це підтвердиться, може виявитися, що в океані Енцелада формується також і метан.

"Тепер Енцелад опинився серед лідерів Сонячної системи по ймовірності існування життя. Присутність водню створює ще одну точку відліку, що підтверджує існування гідротермальної активності на цьому супутнику. Як відомо, такі вогнища кишать життям і в земних океанах. Швидше за все, у нас вони були одним із перших місць появи життя", - розповів автор дослідження про Энцелад Хантер Уейт.

Крім того, космічний телескоп "Хаббл" показав гейзер води, на теплій частині поверхні Європи, одного з місяців Юпітера. Цей супутник являє собою покритий шаром льоду солоний океан з рідкої води, де її вдвічі більше, ніж на Землі. І цей гейзер вже вдруге з'явився на тому ж місці.

"Ми ніколи не були так близько до того, щоб знайти місце, де є одразу кілька необхідних для життя елементів", - пояснює помічник адміністратора Дирекції наукових місій NASA Томас Цурбюхен.

Як відомо, для існування життя необхідні рідка вода, джерела енергії та хімічних речовин, таких як вуглець, водень, кисень, азот, сірка і фосфор.