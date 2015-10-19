Астрономи почали перевірку зірки в сузір'ї Лебедя на наявність інопланетних цивілізацій

Про це з посиланням на Space.com пише Лента.ру.

Зазначається, що на незвичайну поведінку даної зірки звернули увагу ще в 2011 році. Дані з космічної обсерваторії Кеплер показали, що її випромінювання різко і нерегулярно падає і зростає протягом останніх кількох років. Цей процес не можна пояснити проходженням екзопланети по її орбіті. В даний час основною гіпотезою вчених залишається проходження повз зірки хмари комет.

Однак, за даними видання, астрономи в якості останньої гіпотези не виключають, що зрушення в випромінюванні викликають гігантські структури, створені інопланетною цивілізацією (наприклад, група колекторів світлової енергії).

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Ця можливість привернула увагу експертів проекту SETI («Пошук позаземного розуму»), які направили на зірку KIC 8462852 радіотелескоп Allen Telescope Array.

«Проблем з тим, щоб уважніше вивчити її, немає. Однак людям варто стримати свій ентузіазм і згадати історію», — заявив провідний астроном проекту SETI Сет Шостак.

Так, вчений згадав про радіопульсари: ці регулярні сплески випромінювання в 1960-ті роки вважалися сигналами від інопланетян, однак згодом з'ясувалося, що їх джерело — нейтронні зірки, що швидко обертаються (в результаті їх обертання потік потрапляє у поле зору зовнішнього спостерігача через рівні проміжки часу). «Історія говорить про те, що ми знайдемо пояснення таємниці зірки KIC 8462852 без всяких клінгонів, якщо завгодно», — резюмує Шостак.

Однак поки таке пояснення не буде надано, гіпотеза про розумних інопланетян не буде скинута з рахунків — навіть якщо спостереження з допомогою The Allen Telescope Array та інших телескопів не дадуть чітких результатів. Можливо, що мешканці зірки KIC 8462852 не випромінюють сигналів у відомих нам діапазонах або там перебувала вимерла цивілізація, яка залишила після себе гігантські монументи, відзначають автори Space.com.

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Антенна решітка Аллена (The Allen Telescope Array, ATA) — спільний проект Інституту SETI і радіоастрономічної лабораторії Каліфорнійського університету в Берклі. Телескоп являє собою грати з 42 супутникових антен-тарілок діаметром 6 метрів кожна. Така решітка працює як телескоп з антеною діаметром 100 метрів.