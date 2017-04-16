NASA показало нову карту Землі в нічний час (фото, відео)

NASA оприлюднило карту нашої планети, знімки для якої зроблені з космосу вночі. Таку картку агентство створило вперше за п'ять років, йдеться в описі до відео.

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Вона надає вченим можливість дослідити людську діяльність по всьому світу. Вивчаючи Землю вночі, вони можуть прослідкувати, як розширюються міста, контролювати інтенсивність світла, щоб оцінити використання енергії, а також допомогти реагування на стихійні лиха.

Як повідомляв УНІАН, NASA отримало нові докази того, що найбільш ймовірні місця для пошуків життя за межами Землі - супутник Юпітера Європа і супутник Сатурна Енцелад. З точки зору потенційної населеності на Енцеладі є майже всі ключові інгредієнти для життя у відомій нам формі.