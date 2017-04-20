Американські вчені отримали новий потужний антибіотик із крові гігантського варана

Потужний антибіотик, здатний прискорити загоєння ран, зуміли одержати американські біохіміки з крові гігантського варана, який мешкає на індонезійському острові Комодо. Як передає ТАСС з посиланням на газету NYT, це найбільша з нині існуючих у світі ящірок, яку іноді називають комодським драконом.

Деякі представники цього виду можуть досягати 3 метрів завдовжки і важити понад 80 кілограмів. Оскільки гігантські варани належать до зникаючого виду, вчені з Університету Джорджа Мейсона брали кров у рептилії, яка мешкає в зоопарку Флориди.

Читайте такожУкраїнські вчені заявили про створення ліків від раку: допомагають навіть при четвертому ступені

Виділена з крові варана речовина, за даними видання, виявилася вельми ефективною у боротьбі з бактеріальним зараженням. Вченим - Моніці ван Хайк і Барні Бішоп - вдалося синтезувати її аналог у лабораторії, і вона одержала позначення DRGN-1. При випробуванні на лабораторних мишах з'ясувалося, що ця речовина значно прискорює загоєння поверхневих ран, вона ефективна проти грампозитивних і грамнегативних бактерій і, крім того, розчиняє мембрани бактерій.

Дослідженням зацікавилися американські військові, які профінансували його через Агентство зі зниження військових загроз (Defence Thereat Reduction Agency).

Науковці хотіли б отримати для досліджень кров дикого варана, оскільки вважають, що вона може відрізнятися за складом від крові варана, що міститься в неволі. Дикі варани, можливо, мають більш сильний імунітет.

«Я б не відмовилася від зразка крові дикого варана, але лише за умови, що вона взята з дотриманням норм біоетики», - заявила Барні Бішоп.

Питання про створення нових антибіотиків зараз набуло особливого значення, оскільки з'являється все більше штамів бактерій, стійких до нині існуючих засобів. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у лютому цього року склала перелік найбільш стійких до антибіотиків мікроорганізмів і закликала наукове співтовариство до розробки нових засобів боротьби з ними.

За прогнозами ВООЗ, стійкість інфекцій до антибіотиків у найближчі десятиліття матиме все більш небезпечні масштаби, і до 2050 року від захворювань, що раніше були виліковні, гинутимуть майже 10 млн осіб на рік - у 14 разів більше, ніж у даний час. При цьому сукупні економічні втрати держав, спричинені витратами на лікування хворих, до середини століття можуть перевищити 100 трильйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що британські вчені розробляють диво-ліки для закоханих.