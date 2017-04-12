Відновити почуття: британські вчені розробляють диво-ліки для закоханих

Учені-нейроетики з Оксфордського університету працюють над диво-пігулками, які допоможуть у коханні, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Так, вивчення знімків мозку показали, що кохання – це неймовірно складний процес, який включає у себе тілесний потяг, відданість і прив'язаність до тривалих стосунків. Саме на прив'язаність до тривалих стосунків й буде впливати пігулка кохання.

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Диво-ліки здатні допомогти закоханим, які давно разом, відновити почуття.

Звісно, кохання може мати різний характер. Тому учені працюють й над такими пігулками, які допоможуть зменшити переживання після розставання чи розлучення й легше пережити розрив стосунків.

Точних дат появи еліксиру кохання не називають. Наразі тривають наукові дослідження. А от в тому, що любовні ліки матимуть попит, учені не сумніваються. Натомість психологи переконують, що почуття треба вгамовувати або підтримувати особисто й без втручання хімічних речовин.

Як повідомляв УНІАН, китайські й американські вчені представили результати свого дослідження того, як любов змінює структуру мозку людини і його роботу.