Турчинов пообіцяв заблокувати "антиукраїнські" канали на Донбасі: з'явилась нова технологія

Українські фахівці розробили технологію блокування російських телерадіоканалів на тимчасово окупованих українських територіях. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час відвідування Центру підготовки підрозділів особливого призначення Національної поліції заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

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«Наші фахівці відпрацювали технологію, яка достатньо ефективно діє щодо блокування антиукраїнського телерадіопростору», - сказав Турчинов.

За його словами, ця технологія дозволяє вибірково блокувати канали, які поширюють російську сепаратистську пропаганду, і водночас створює умови для того, щоб працювали українські канали.

«Ми маємо право це робити, тому що це український частотний ресурс, і ця технологія дозволить (діяти) достатньо швидко. Спочатку ми її відпрацюємо вздовж лінії (зіткнення) на Донбасі, а після цього ми будемо використовувати вздовж всього українського кордону», - повідомив Турчинов і додав, що технологія дозволяє блокувати як аналогові, так і цифрові сигнали.

При цьому він наголосив, що вартість цієї технології нижча, ніж тих, що існують на даний час, і запровадити її можна в найближчі 2-3 місяці.