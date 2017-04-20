Нацрада планує провести конкурси на частоти для мовлення у зоні АТО та Криму

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має намір у квітні й травні провести конкурси на частоти для мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та Криму, що сприятиме збільшенню кількості українських мовників на цих територіях, повідомила прес-служба регулятора.

«На конкурси потраплять FM-частоти, які були прораховані в Покровську, Костянтинівці, Бахмуті та Краматорську Донецької області; у Щасті, Старобільську та Кремінній Луганської області», - йдеться в повідомленні.

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У регуляторі додали, що протягом останніх трьох років дозволи на мовлення в зоні проведення АТО надаються за спрощеною процедурою. Але на отримання дозволів можуть претендувати лише ті компанії, які вже отримали ліцензії Нацради, що обмежує появу нових мовників.

«Ми ініціюємо конкурси саме для того, щоб у зоні проведення АТО з'явилися нові радіостанції», - цитує прес-служба члена Нацради Сергія Костинського.

Крім того, згідно з повідомленням, Комісія з питань відновлення мовлення при Міністерстві інформаційної політики України ініціювала замовлення нових FM-радіочастот у Станиці Луганській, Попасній, Світлодарську Луганської області, а також в Авдіївці та Мар'їнці Донецької області. Це дозволить збільшити кількість українських мовників на лінії розмежування.

Також для потреб Криму комісія при Мінінформполітики рекомендувала провести конкурси на цифрову частоту, прораховану для села Чонгар Херсонської області. У Нацраді додали, що завдяки проведенню такого конкурсу північ півострова Крим у найближчі місяці буде охоплено цифровим сигналом 4-5 українських телеканалів стандарту DVB-T2.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року Нацрада з телерадіомовлення за результатами конкурсу видала 4 ліцензії на мовлення в селі Чонгар (Херсонська обл.), з якого подаватиметься сигнал мовлення на територію Криму, таким радіостанціям: Національній телекомпанії України (Центральна дирекція «Українське радіо»), телекомпанії «Атлант-СВ» (м. Київ), громадській організації «Радіо кримських громад» («Радіо Крим.Реалії») та телерадіокомпанії «Софія» (м. Херсон).

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.