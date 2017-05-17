Дослідження показали, наскільки в Україні люблять ВКонтакте та Одноклассники (інфографіка)

Щоквартальні дослідження онлайнової поведінки від Інтернет-асоціації України показують, що ВКонтакте та Одноклассники є більш популярними соціальними мережами, ніж Facebook та Twitter серед українських користувачів соцмереж.

Добірку досліджень на своїй сторінці у Facebook опублікував факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка.

Читайте такожБереза - Шуфричу: їдьте у Москву, дивіться ВКонтакте! Беріть ті стрічки "георгіївські", засуньте собі в д**у (відео)

Крім того, дослідження 2016 року свідчить, що рівень освіти користувачів ВКонтакте і Twitter не відрізняються.

Коментуючи вплив соцмереж на ставлення українців до війни на Донбасі, наведено дослідження КМІС, яке демонструє, що 7,5% людей довіряють соцмережам. У той час, коли 40,4% опитаних громадян України відповіли, що довіряють загальнонаціональним телеканалам.

Також наголошується, що у Росії ВКонтакте відіграє значну роль у координації протестних рухів. 10-відсоткове збільшення кількості користувачів ВКонтакте в регіоні збільшувало ймовірність протесту у 2011 році на 4,6%, а також збільшувало кількість протестувальників на 19%.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса.