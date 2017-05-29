Місячний апарат NASA зіткнувся з метеоритним потоком (фото)

Місячний орбітальний апарат NASA зіткнувся з метеоритним потоком, після чого продовжив рухатись за маршрутом. Про це повідомив керівник наукової програми NASA Марк Робінсон, передає The Space Reporter.

У корпус місячного апарату влучив невеликий уламок, що летів з високою швидкістю, "швидше від кулі". Зазначається, що метеоритний потік з'явився на маршруті апарату під час зйомки і спровокував ефект "тремтячої камери".

Читайте такожУчені спрогнозували падіння на Землю великого астероїда

Спочатку вчені подумали, що вібрував сам апарат, але ж знімки з інших камер були чіткими. Це наштовхнуло їх на думку про те, що винен осколок, який влучив у камеру.

При вивченні зіпсованого знімка в NASA з'ясували, що розмір цього метеорита становив 0,8 міліметра, а швидкість - 7 кілометрів за секунду.

Робінсон розповів, що це сталося ще в жовтні 2014 року, але в NASA це замовчували.

Як повідомляв УНІАН, раніше нічне небо над гірським хребтом Чанбайшань в Китаї осяяв небувалої інтенсивності метеоритний дощ.