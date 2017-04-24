Небо над Китаєм осяяв потужний метеоритний дощ (відео)

Цими вихідними нічне небо над гірським хребтом Чанбайшань у Китаї осяяв небувало інтенсивний метеоритний дощ.

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Цей метеорний потік, званий Ліридами - один з найдавніших, помічених людиною, спостерігають ось вже 2700 років. Згораючи, метеори залишають яскравий шлейф, який ще кілька секунд палає в небі.

Метеорні потоки виникають, коли пил та інші частинки відриваються від астрономічного тіла і входять в атмосферу Землі. Найкраще спостерігати це явище в Північній півкулі, вдалині від міст і світлового забруднення.

Відеозапис метеоритного дощу з'явився на каналі CCTV+ в YouTube.

Ліриди з'являються в небі щороку між 16 і 26 квітня, коли Земля проходить через пиловий хвіст комети Тетчера. Радіант метеорного дощу розташований в сузір'ї Ліри, поряд з яскравою зіркою Альфа Ліри. В середньому за годину в небі згоряють 10 метеорів, а в пікові моменти – до 20.