SpaceX запустила ракету Falcon 9 та успішно посадила перший ступінь (відео)

04:50, 04 червня 2017
Наука та IT
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Компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадочної зоні-1.

Иллюстрация REUTERS

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції, повідомляє Украинская правда з посиланням на NASA.

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"Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадочної зоні-1.

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Теги: #SpaceX#NASA#Dragon