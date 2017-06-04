SpaceX запустила ракету Falcon 9 та успішно посадила перший ступінь (відео)
Компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадочної зоні-1.
Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції, повідомляє Украинская правда з посиланням на NASA.
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"Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу, компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадочної зоні-1.
Main engine cutoff (MECO) is confirmed. Watch as @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle continues toward @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/Wsvu8AgQI5— NASA (@NASA) June 3, 2017
Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2017