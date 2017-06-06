Які новинки представила Apple: iOS 11, найпотужніший в історії iMac Pro і "розумна" колонка HomePod (відео)

У Сан-Хосе (Каліфорнія) компанія Apple провела щорічну конференцію для розробників WWDC 2017. На ній були представлені нові MacBook, iPad і iMac.

Вінцем нових комп'ютерів став професійний моноблок iMac Pro. Це найпотужніший iMac в історії, який має 8-ядерний процесор Xeon, до 128 ГБ оперативної пам'яті, до 4 ТБ SSD, графіку Radeon Vega (до 16 ГБ відеопам'яті) і роздільна здатність дисплею - 5K.

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Новинкою від Apple стала «розумна» колонка HomePod з підтримкою Siri. В ній стоїть процесор Apple A8, як у iPhone 6. Колонка підлаштовує звук під розміри кімнати. Управляти пристроєм можна зі смартфона, за допомогою сенсорної панелі вгорі, або голосом.

Крім того, було анонсовано оновлення iOS 11. Голосовий помічник Siri став розумнішим, застосовує автоматичне навчання і говорить більш природньо. У iOS 11 з'явиться більш вдосконалений центр керування. Більше уваги розробники приділили доповненій реальності. Магазин додатків AppStore отримає абсолютно новий дизайн.

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iOS 11 на пристроях Apple вийде у вересні 2017 року.