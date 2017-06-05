В Apple презентували нові пристрої

В рамках конференції WWDC 2017 корпорація Apple представила нові пристрої. Пряма трансляція заходу доступна на сайті компанії.

Компанія представила новий iPad Pro з діагоналлю екрана 10,5 дюйма зі зменшеними бічними рамками. Планшет отримав шестиядерний процесор A10X. Також він має 12-мегапіксельну камеру з оптичною стабілізацією. Ціни варіюються від 649 доларів до 949 доларів. Продажі планшета почнуться на наступному тижні, але він вже доступний для передзамовлення.

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Моноблоки iMac отримали незначні поліпшення: процесори Intel Core сьомого покоління, нова графіка, підтримка до 64 гігабайт оперативної пам'яті. Найпростіший iMac із новим «залізом» буде коштувати від 1100 доларів, з 4К-дисплеєм — від 1500 доларів і 27-дюймовий моноблок з 5К-екраном від 1800 доларів. Їх продажі почалися в день презентації.

Також був представлений новий моноблок iMac Pro. Він оснащується 8-, 10 - і 18-ядерними процесорами Intel Xeon, а також дискретною графікою Radeon Vega. Його потужність в найдорожчій модифікації складе 22 терафлопса. Також є підтримка до 128 гігабайт оперативної пам'яті. Ціни на комп'ютер починаються від п'яти тисяч доларів, а продажі почнуться в грудні.