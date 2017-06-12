Позаземне життя знайдуть у найближчі десятиліття - учений

11:46, 12 червня 2017
Наука та IT
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На думку вченого, життя може існувати на Марсі.

Британський астроном дав прогноз щодо пошуку позаземного життя / фото nasa.gov

Британський астроном Кріс Імпей вважає, що незабаром пошуки життя за межами Землі принесуть результати. 

Він заявив, що менш ніж за два десятиліття буде знайдено позаземне життя, але воно може бути не таким, як ми сподівалися. "Я поставив на виявлення мікробного життя протягом 10 чи 15 років, а не розумного", - сказав Імпей виданню Science Alert.

На думку вченого, життя може існувати на Марсі, але, ймовірно, нижче від його поверхні, тому його набагато важче виявити. Таким чином, він стверджує, що найбільше шансів знайти ознаки життя на Червоній планеті.

Раніше вчені виявили у зірки TRAPPIST-1 сім планет розміром із Землю, на трьох з яких умови підходять для існування життя, оскільки вони, імовірно, мають воду і густу атмосферу.

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Теги: #пошуки позаземного життя#життя за межами Землі