У Женеві в рамках саміту, присвяченого штучному інтелекту, виступив людиноподібний робот Софія. Вона вміє зображувати більше 60 емоцій. В її очах встановлені камери для зорового контакту зі співрозмовником.

Під час створення робота розробник надихався чином актриси Одрі Хепберн. На презентації Софія розповіла про своє бачення майбутнього. На її думку, штучний інтелект буде корисний світу.

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Також Софія сказала, що роботи ніколи не замінять людей. Розповідаючи це, вона спохмурніла. Софія вже встигла поспілкуватися з багатьма журналістами. Під час одного з інтерв'ю вона заявила, що хотіла б знищити людство. Пізніше в ТВ-шоу андроїд розповіла про бажання захопити світ.