Американські вчені розробили робота-пожежника (відео)
17:41, 06 червня 2017Наука та IT
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За потужністю робот-танк замінює 6-8 людей.
Робот гаситиме пожежі, особливо небезпечні для життя людей / Скріншот УНІАН
Пристрій називається Thermite 3.0. Його застосовуватимуть для гасіння екстремальних пожеж, небезпечних для рятувальників.
Робот-танк зроблений з авіаційного алюмінію і сталі, що дозволяє йому витримувати високі температури. Комплект із вантажівки і двох роботів-танків коштує 400 тисяч доларів. Машина може перекачувати 2,2 тисячі літрів води за хвилину.
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За висновками експертів, стандартна пожежна техніка за своїми можливостями програє перед командою роботів. Передбачається, що перші роботи-пожежники будуть використовуватися у США уже через кілька місяців.
Американські вчені розробили робота-пожежника
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