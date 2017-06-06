Американські вчені розробили робота-пожежника (відео)

Пристрій називається Thermite 3.0. Його застосовуватимуть для гасіння екстремальних пожеж, небезпечних для рятувальників.

Робот-танк зроблений з авіаційного алюмінію і сталі, що дозволяє йому витримувати високі температури. Комплект із вантажівки і двох роботів-танків коштує 400 тисяч доларів. Машина може перекачувати 2,2 тисячі літрів води за хвилину.

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За висновками експертів, стандартна пожежна техніка за своїми можливостями програє перед командою роботів. Передбачається, що перші роботи-пожежники будуть використовуватися у США уже через кілька місяців.