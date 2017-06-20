NASA виявило десять схожих на Землю планет

Американське космічне агентство Nasa заявило про відкриття завдяки телескопу "Кеплер" 219 нових планет за межами сонячної системи, повідомляє The Independent.Читайте такожУ Чорному морі "розцвіли" бірюзові вихори: NASA показало фото з космосуСеред них є 10 "скелястих", як Земля, планет, що знаходяться достатньо близько і далеко від своїх зірок, щоб там було можливе існування рідкої води, яку вважають ключовою для зародження життя.

"NASA і телескоп "Кеплер" виявили 219 потенційних нових світів", - йшлось в "Твіттері" агентства.

"Зараз є 4 034 планети-претендентки, відібраних "Кеплером". З них 2335 були перевірені як екзопланети", - йдеться в заяві агентства.

"Цей ретельно відібраний каталог дозволить відповісти на одне з головних питань астрономії – скільки в галактиці планет таких, як Земля ", - заявила одна з авторів дослідження Сьюзан Томпсон.