У США дитина винайшла пристрій, що рятує дітей від смерті в розпечених на сонці авто (відео)
13:51, 21 червня 2017Наука та IT
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Хлопчик створив пристрій, здатний подавати сигнал тривоги батькам і поліції, а до їх появи охолоджувати салон.
У США 11-річний хлопчик винайшов пристрій, який врятує дітей від смерті в розпечених на сонці авто
У США дитина винайшла пристрій, який врятує дітей від смерті в розпечених на сонці авто. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Хлопчика з Техасу настільки вразила загибель сусідського немовляти, забутого в розпеченому авто, що він вирішив сам впоратися з проблемою. Дитина вирішила створити пристрій, здатний вимірювати температуру в машині і, коли вона стає небезпечною для дитини, подавати сигнал тривоги батькам і поліції, а до їх появи охолоджувати салон.
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