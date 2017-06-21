У США дитина винайшла пристрій, що рятує дітей від смерті в розпечених на сонці авто (відео)

У США дитина винайшла пристрій, який врятує дітей від смерті в розпечених на сонці авто. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопчика з Техасу настільки вразила загибель сусідського немовляти, забутого в розпеченому авто, що він вирішив сам впоратися з проблемою. Дитина вирішила створити пристрій, здатний вимірювати температуру в машині і, коли вона стає небезпечною для дитини, подавати сигнал тривоги батькам і поліції, а до їх появи охолоджувати салон.

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Гроші на винахід вже зібрали на платформі стартапів.

Як повідомляв УНІАН, вчені знайшли спосіб безконтактної зарядки рухомих електромобілів.