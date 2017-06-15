Вчені знайшли спосіб безконтактної зарядки рухомих електромобілів

Вчені зі Стенфордського університету в США винайшли новий спосіб бездротової передачі електроенергії на відстань, який в майбутньому дозволить живити такі рухомі пристрої, як, наприклад, електромобілі. Стаття дослідників опублікована в журналі Nature.

Ранні досліди по бездротовій передачі електрики проводилися з використанням вузького пучка мікрохвиль (НВЧ-випромінювання), однак при цьому потрібно відстежувати місце розташування приймача. Зараз вчені працюють над невипромінювальним методом, заснованим на магнітному резонансі, при якому ядра атомів поглинають енергію змінного магнітного поля. Однак приймач повинен перебувати у відносній близькості до джерела, що також обмежує застосування підходу.

Читайте такожУ США представили безпілотний автомобіль-трансформер (відео)

Учені вирішили цю проблему, створивши схему з двох резонаторів, які виглядають як котушки провідника діаметром 58 сантиметрів. При цьому в резонатор, який є джерелом переданої електроенергії, включили підсилювальний елемент. Це дозволило без втрат передати електричний струм потужністю один мілліватт на другу котушку, яка переміщалася щодо першої, віддаляючись від неї на 20-70 сантиметрів. Енергії вистачило на живлення однієї світлодіодної лампочки.

Дослідники продовжують працювати над пристроєм, сподіваючись збільшити кількість електроенергії, що в підсумку дозволить заряджати електромобілі. За словами фізиків, машину в цьому випадку навіть не доведеться зупиняти. Котушка індуктивності внизу автомобіля може отримувати енергію від інших котушок, вбудованих в дорогу.