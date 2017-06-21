Спочатку - на Місяць, потім - на Марс: Хокінг назвав терміни переселення людей із Землі

Британський фізик Стівен Хокінг заявив про те, що людство повинно почати мігрувати із Землі в найближчі 30 років. Так воно, на думку вченого, зможе уникнути загроз через перенаселення та зміни клімату, передає The Telegraph.

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"Я переконаний, що люди мають залишити Землю. Земля стає занадто малою для нас, наші фізичні ресурси виснажуються тривожними темпами", — заявив фізик-теоретик.

На думку вченого, терміну в 30 років достатньо, щоб створити базу на Місяці, й 50 років - на Марсі. Туди Хокінг пропонує відправити зразки рослин, тварин і грибів.

Раніше Хокінг заявив про те, що на Землі настав "найстрашніший час". А викликаний він, на його думку, розривом між елітою та іншими верствами суспільства. Крім того, це посилюється за допомогою новітніх технологій.