NASA опублікувало знімок марсохода Curiosity на горі Шарп

Апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter з допомогою своєї найпотужнішої камери зробив знімок марсохода Curiosity на схилах гори Шарп. Знімок був опублікований на сайті NASA, передає DT.ua.

Ровер розмірами з автомобіль, який рухається до наступної точки призначення, можна помітити у вигляді фіолетової крапки на тлі каменів і темного піску.

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Відзначається, що кольори знімка були трохи посилені для того, щоб підкреслити відмінності у гірському рельєфі Марса.

Знімок був зроблений за допомогою камери HiRISE 5 червня, за два місяці до п'ятої річниці перебування Curiosity на Марсі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в NASA приступають до збирання нового марсохода, який приступить до роботи в 2021 році.

Хоча новий марсохід буде багато в чому схожий на свого попередника Curiosity, список його можливостей і завдань буде більшим. Так, йому належить шукати ознаки мікробного життя, яке могло існувати на Марсі. Марсохід буде збирати і зберігати зразки ґрунту і каменів. У NASA розраховують, що з часом ці зразки можна буде повернути на Землю для детального аналізу.