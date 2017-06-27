Розробники освоюють технологію доповненої реальності від Apple (відео)
Розробники створюють програми для iOS, використовуючи випущену нещодавно Apple технологію доповненої реальності ARKit.
На початку червня на конференції для розробників WWDC 2017 Apple представила платформу ARKit для розробки додатків під iOS 11 з елементами доповненої реальності. За допомогою технології AR (Augmented reality) камера iPhone розпізнає предмети навколо користувача і дозволяє з ними взаємодіяти, пише DTF.
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Набір інструментів ARKit став доступним з виходом бета-версії iOS 11. Зацікавлені розробники протестували нові можливості і поділилися роликами з результатами в YouTube. Головною перевагою ARKit на iOS розробники вважають точність розпізнавання.
Розробник Томас Гарсіа з допомогою ARKit відтворив посадку другого ступеня ракети Falcon 9 на плавучу платформу в зменшеному розмірі у себе в басейні, пише TJournal. Незважаючи на те, що камера постійно переміщується, на короткому відео можна спостерігати досить плавний процес приземлення Falcon 9.
Видання The Verge відзначило, що хоч експеримент Гарсіа і не вирішує якихось завдань, він показує, що перший крок Apple в доповнену реальність може відкрити новий сегмент ринку додатків.
Інші опубліковані в інтернеті розробки демонструють, що ARKit може стати корисним інструментом - зокрема, для вимірювань розмірів.