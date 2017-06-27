Розробники освоюють технологію доповненої реальності від Apple (відео)

На початку червня на конференції для розробників WWDC 2017 Apple представила платформу ARKit для розробки додатків під iOS 11 з елементами доповненої реальності. За допомогою технології AR (Augmented reality) камера iPhone розпізнає предмети навколо користувача і дозволяє з ними взаємодіяти, пише DTF.

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Набір інструментів ARKit став доступним з виходом бета-версії iOS 11. Зацікавлені розробники протестували нові можливості і поділилися роликами з результатами в YouTube. Головною перевагою ARKit на iOS розробники вважають точність розпізнавання.

Розробник Томас Гарсіа з допомогою ARKit відтворив посадку другого ступеня ракети Falcon 9 на плавучу платформу в зменшеному розмірі у себе в басейні, пише TJournal. Незважаючи на те, що камера постійно переміщується, на короткому відео можна спостерігати досить плавний процес приземлення Falcon 9.

Видання The Verge відзначило, що хоч експеримент Гарсіа і не вирішує якихось завдань, він показує, що перший крок Apple в доповнену реальність може відкрити новий сегмент ринку додатків.

Інші опубліковані в інтернеті розробки демонструють, що ARKit може стати корисним інструментом - зокрема, для вимірювань розмірів.