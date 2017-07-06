Вакцина від раку пройшла успішні випробування

Онкологи зі США, Німеччини та Австрії довели, що випробувані ними вакцини проти раку безпечні й клінічно ефективні для профілактики меланоми. Дослідження були опубліковані в журналі Nature передає Nature News.

У чотирьох із шести пацієнтів, яким зробили щеплення, протягом приблизно двох років не спостерігалося рецидивів меланоми.

Також онкологи оприлюднили результати чергового дослідження щодо ліків на основі РНК: у 8 з 13 пацієнтів приблизно через рік після вакцинації пухлини зникли.

Читайте такожУчені відкрили антитіло, яке змушує імунні клітини знищувати рак

Тепер вчені мають намір приступити до другої фази клінічних випробувань вакцини й визначити її ефективність у боротьбі з іншими видами раку.

Як повідомляв УНІАН, українські вчені, які працюють на полярній станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, за 25 років не робили відкриттів як таких, однак у результаті досліджень створили ліки від раку.