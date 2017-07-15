NASA показало відео прольоту New Horizons над поверхнею Плутона і Харона

Вчені місії New Horizons з допомогою фотографій, отриманих апаратом під час прольоту над поверхнею карликової планети, створили відео Плутона і Харона, які дозволяють розглянути всі особливості поверхні небесних тіл. Відео були опубліковані на сайті NASA.

У липні 2015 року New Horizons відправила додому перші знімки великого плану Плутона.

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Використовуючи фактичні дані New Horizons і цифрові моделі рельєфу Плутона і його найбільшого супутника Харон, вчені створили відео, які пропонують захоплюючі нові перспективи.

Раніше NASA показало відео "посадки" на Плутон.