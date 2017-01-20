NASA показало відео "посадки" на Плутон

Про автоматичну міжпланетну станцію «Нові горизонти» чув багато хто. З тих пір, як в липні 2015 року вона підлетіла до Плутона на мінімальну відстань, її назву часто можна зустріти на перших шпальтах наукових видань.

Про це повідомляє Naked Science.

В ході зближення з найбільшою відомою карликовою планетою Сонячної системи апарату вдалося зробити безліч її знімків. Завдяки цьому космічному «рандеву» ми тепер можемо насолодитися неймовірними панорамами Плутона.

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Американське космічне відомство на основі більше ста високоякісних знімків небесного тіла і його поверхні змонтувала відео, що демонструє зближення станції «Нові горизонти» з Плутоном в кольорі. За задумом авторів, цей ролик мав би передувати посадці апарату на плато «Супутник» карликової планети.

Нагадаємо, що на вивченні Плутона місія апарату не закінчилася. Новою метою New Horizons є астероїд 2014 MU69 в поясі Койпера. За прогнозами вчених, станція дістанеться до пункту призначення у січні 2019 року. Плановане завершення місії призначено на 2026 рік.

Як повідомляв УНІАН, не так давно NASA також представило відео посадки європейського зонда «Гюйгенс» на Титан. Відео було змонтовано на основі знімків, зроблених апаратом під час місії.