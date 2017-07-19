Канадські палеонтологи описали новий вид динозаврів із пір'ям

Палеонтологи з Канади виявили новий рід динозаврів з пір'ям. Він отримав ім'я Albertaventaor. Таку назву ящір отримав тому, що його останки дослідники виявили в провінції Альберта, пише "Новое время", посилаючись на Independent.

Дослідники припускають, що альбертавентор ходив на двох ногах, був покритий пір'ям, виростав приблизно до двох метрів і важив, ймовірно, близько 60 кілограмів. Вважається, що ці динозаври харчувалися і м'ясом, і рослинами.

Спочатку палеонтологи припустили, що скам'янілі останки належали динозавтра троодону, який відрізнявся великим обсягом мозку в порівнянні з його тілом. Однак після аналізу кісток прийшли до висновку, що це інший вид через його коротший і більш міцний череп.

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"Тонкі кістки цих маленьких пернатих динозаврів дуже рідкісні. Нам пощастило знайти найважливішу частину черепа, що дозволило нам виділити альбертавентора як новий вид. Ми сподіваємося знайти більш повний скелет альбертавентора в майбутньому, оскільки це дозволить дізнатися набагато більше про ці цікавим тваринам", - сказав доктор Девід Еванс з Королівського музею Онтаріо, який керував дослідженням.