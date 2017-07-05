Палеонтологи описали гігантську крокодилоподібну рептилію, яка харчувалась динозаврами

165 млн років тому на вершині харчового ланцюжка на Мадагаскарі господарювала гігантська хижа рептилія із зубами розміром з банан, розповіли палеонтологи. Останки рептилії траплялися вченим і раніше, але знайдені нещодавно фрагменти зубів і щелеп нарешті дозволили встановити її вигляд. Результати дослідження були опубліковані в журналі PeerJ.

Вид Razanandrongobe sakalavae був описаний більше десяти років тому, але через нестачу копалин вчені не могли встановити, до якого ряду належала рептилія. За знайденим фахівцями з Італії і Франції останкам вчені відтворили зовнішність тварини і з'ясували, що вона відносилася до нотозухій — підряду крокодиломорфів, що населяли Гондвану протягом крейдового періоду мезозойської ери.

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Від сучасних крокодилів їх відрізняли довгі кінцівки, короткі щелепи і рухливий панцир. У R. sakalavae була голова не менше пральної машинки і батарея зубів розміром з банан, що робило тварину найнебезпечнішим хижаком Мадагаскару — воно з легкістю могло прожувати кістки і сухожилля своєї жертви разом з тілом.

Це не єдиний випадок, коли на вершині харчового ланцюжка виявляється не динозавр, а представник іншого загону. Так, на динозаврів полювали родичі нотозухій себекозухії, деякі ссавці і навіть великі жаби.