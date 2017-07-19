Для "ядерної осені" на Землі вистачить всього 5 середніх ядерних боєголовок - вчені

Нове дослідження в Environment Magazine показало, що навіть "невелика" ядерна війна з використанням менше п'яти ядерних бомб (можливо, найбільш вірогідний сценарій у війні 21-го століття) може спровокувати "ядерну осінь", яка серйозно зашкодить наземним і водним екосистемам. Про це пише IFLS.

Читайте такожУ США назвали терміни випробування ядерних реакторів для Марса

У новій доповіді Університету Лінкольн-Небраска розглядаються дані про 19 типів зброї, які зберігаються в арсеналах США, Росії, Китаю, Великобританії і Франції. Вчені прийшли до висновку, що п'ять А-бомб, скинутих на місто, можуть викликати "ядерну посуху". Крім того, Китай може спровокувати ядерну посуху всього однією, своєю найпотужнішою бомбою (яких у них 20 штук).

Попередні дослідження показали, що повне знищення міста розміром з Лос-Анджелес ядерною бомбою може на місяці підняти в стратосферу 5,5 млн тонн золи і сажі, що буде перешкоджати попаданню прямих сонячних променів на Землю. Також це різко знизило б температуру і кількість опадів по всьому світу.

Зрозуміло, що в минулому столітті скинуті тисячі ядерних бомб, але "ядерна осінь" поки не настала. Однак це пов'язано з багатьма факторами: від характеру сучасної війни до потужності бомб.

"Питання не в тому, чи може статися ядерна засуха, але які фактори збільшують її вірогідність і які заходи можуть бути вжиті для пом'якшення потенційно руйнівних глобальних впливів?" - зазначає керівник проекту Адам Лиска.

"Навіть конфлікт, в який не будуть залучені США, може вплинути на нас і людей в усьому світі", - сказав співавтор роботи Тайлер Уайт, що спеціалізується на міжнародній безпеці та ядерній політиці.