Вчений викрив "таємницю" Бермудського трикутника

Бермудський трикутник, який простягається від Флориди до Пуерто-Ріко і Бермудських островів на півночі Атлантичного океану, довгий час тримав вчених і моряків в глухому куті. На його "совісті" 1000 загублених людських життів, 20 літаків і 50 кораблів за останні сто років. У середньому п'ять літаків продовжують зникати в цьому районі щороку.

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Відомий австралійський учений Карл Крушельницький в ефірі news.com.au спростував "містичні версії" про це загадкове місце, повідомляє IFLS. За словами вченого, у відсотковому співвідношенні кількість кораблів і літаків, які зникають тут, така ж, як і в інших місцях.

"Це близько до екватора, недалеко від багатої частини світу, Америки, тому тут багато трафіку", - говорить він

За словами Крушельницького, міф про Бермудський трикутник з'явився, коли кілька великих військових конвоїв – і подальших рятувальних місій – затонули між Першою і Другою світовими війнами. Насправді на це вплинула жахлива мінлива погода, а також менш міцні судна і літаки тих часів.

Дехто з пілотів, які пропали безвісти, також були схильні здійснювати катастрофічні помилки, у тому числі часто гублячись, вживаючи алкоголь перед польотом і навіть ідучи в рейс без відповідного авіаційного обладнання на борту.

У більшості випадків тіла і уламки ніколи не знаходили, але це не дивно, враховуючи величезну кількість води і глибину. Навіть сьогодні уламки літаків і суден рідко знаходять, незважаючи на серйозні успіхи в розвитку техніки.

Зовсім недавно люди припускали, що кораблі поглинають бульбашки метану, що піднімаються з морських глибин. Але у цій версії також є проблема: в районі трикутника немає запасів цього газу.