Розкрито особливості місячного затемнення-2017

Під час місячного затемнення 2017 Земля закриє південну четвертинку повного Місяця, а освітлена частина почервоніє. Весь процес триватиме близько двох годин і його пік припаде на 21:20, передає 24 канал.

Помітити початок часткового затемнення можна приблизно за годину до максимуму, о 20:23 за Києвом. Спостерігати за цим явищем можна буде в телескоп або бінокль, також його можна буде помітити неозброєним оком, за умови, якщо буде хороша погода.

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За даними астрологів, це місячне затемнення 7 серпня буде дуже сильним в енергетичному сенсі. Експерти переконані, що в цей день кожна людина отримає унікальний шанс переглянути своє життя й зробити його кращим.

Також у день місячного затемнення астрологи не радять брати участь у масових заходах й перебувати в місцях масового скупчення людей. Не варто вирішувати важливі грошові питання і робити великі покупки. Не варто також підписувати важливі договори та документи.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 12 на 13 серпня в небі буде спостерігатися ще одне астрономічне явище - максимум активності метеорного потоку Персеїди.