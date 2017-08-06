В Україні очікується місячне затемнення та "потік" Персеїд

7 і 12 серпня в Україні за сприятливої погоди можна буде спостерігати два цікавих астрономічних явища: місячне затемнення та Персеїди.

У ніч на вівторок, 8 серпня можна буде спостерігати часткове тіньове місячне затемнення. Тінь від Землі «з’їсть» південну четвертинку повного Місяця, а освітлена частина супутника біля кордону тіні почервоніє, передає Громадське радіо.

Читайте також"Зорепад року": українці зможуть побачити "потік" Персеїд з 11 по 13 серпня

Весь процес триватиме близько двох годин, найкраще затемнення буде видно в 23:20. Помітити початок часткового затемнення можна приблизно за годину до максимуму, о 22:23.

У ніч з 12 на 13 серпня в небі буде спостерігатися ще одне астрономічне явище - максимум активності метеорного потоку Персеїди. За прогнозами ММО (Міжнародної метеорної організації), очікується до 10-20 метеорів за годину.

Шукати метеори треба у північно-східній частині неба, високо над горизонтом, трохи південніше сузір’я Кассіопея. Цьогоріч спостереженням може перешкодити світло Місяця. Однак найяскравіші метеори, якими і характеризується потік Персеїди, розгледіти вдасться. При зіткненні атмосфери Землі з більш великими частками ми зможемо побачити найбільш яскраві метеори - боліди.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня 2017 року відбудеться найдовше затемнення Сонця в історії.