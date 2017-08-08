Рейтинг найпопулярніших сайтів в Україні: ВКонтакте вибув з 10-ки, Facebook "злетів" (інфографіка)

Блокування російських ресурсів значно змінило картину популярних сайтів серед українців. Незважаючи на заборону, Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua все ж залишаються в українському топі, але вже за межами першої 10-ки, свідчать дані Kantar.TNS.

Перша трійка змінила свій склад — на третьому місці тепер Facebook.com, який став найпопулярнішою соціальною мережею в Україні.

Незважаючи на це, Vk.com, що займає 11 місце, все ж зріс в охопленні. Також активно зростає Instagram.com. А ось Ok.ru залишив рейтинг і в липні набрав 12,63%.

Значно знизилися охоплення Opera.com й зафіксувались на рівні 5,07%.

Повний липневий ТОП-25 популярних сайтів виглядає так:

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування зазначених ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня.