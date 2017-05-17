В Україні набув чинності указ про блокування ВКонтакте і Одноклассников

Указ президента України Петра Порошенка № 133/2017 про введення проти ряду фізичних і юридичних осіб персональних економічних санкцій та інших обмежувальних заходів набув чинності 17 травня 2017 року після того, як він був опублікований в офіційному виданні «Урядовий кур'єр».

Документ передбачає введення санкцій відносно 468 російських і українських компаній, а також 1228 фізичних осіб. При цьому більше половини компаній і фізичних осіб раніше вже були внесені в санкційні списки указами, підписаними Порошенко в 2015-2016 роках. Новим указом ці документи оголошені такими, що втратили чинність, а згадані в них компанії та фізичні особи перенесені в новий чорний список.

У цьому році Україна вперше ввела санкції щодо російських компаній інтернет - і медіагалузі, таких як Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" і "Одноклассники".

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу.

Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) і «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано в повідомленні.