Вчені виявили новий вид титанозаврів, які були найбільшими на суші істотами (відео)

Аргентинські палеонтологи описали найбільшу сухопутну тварина, яка жила на планеті. Представники нового виду динозаврів, Patagotitan mayorum, досягали 37 метрів в довжину і 15 метрів у висоту, і важили близько 69 тонн. Дослідження опубліковане в Proceedings of the Royal Society B, також про нього пише LiveScience, передає N+1.

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У 2013 році пастух одного з ранчо на півдні Аргентини, поки пас овець, знайшов великі кістки. Господар ранчо зв'язався з палеонтологами. Вчені провели на ранчо розкопки і виявили останки щонайменше шістьох динозаврів невідомого виду. Палеонтологи знайшли, в тому числі, хребці, кульшові та плечові кістки, лопатки. Вчені назвали ящера Patagotitan mayorum на честь Патагонії, де були знайдені кістки, та на честь господаря ранчо, який погодився на розкопки.

Новий вид динозаврів виявився найбільшою сухопутною твариною з тих, що коли-небудь мешкали на Землі. Гігантські ящери жили близько 101 мільйона років тому. Вони були зауроподами — травоїдними динозаврами, що пересувалися на чотирьох ногах. Вчені выднесли рептилій до роду титанозаврів, до яких відноситься, зокрема, попередній «рекордсмен» — аргентинозавр. За оцінками дослідників, зріст цих рептилій досягав 22-26 метрів, а вага — 60-80 тонн. Однак, за оцінками авторів статті, аргентинозаври були приблизно на 10 відсотків меншими, ніж патаготитани.

Знайдені кістки різних особин патаготитанів розрізнялися за розмірами. Тому палеонтологи вирішили, що останки належали молодим рептиліям, які ще не виросли до кінця. Як і в інших зауроподів, у патаготитанів були довгий хвіст і шия, що досягала в довжину приблизно дев'яти метрів. У довжину гігантський динозавр був як 5-7 саванных слонів — найбільших сухопутних тварин, що живуть нині, і більше, ніж синій кит — найбільша тварина на планеті, яка досягає у довжину 30 метрів. Слід зазначити, що за вагою патаготитани були все ж меншими, ніж сині кити. Максимальна зафіксована вага синіх китів — 173 тонни, майже втричі більше, ніж вага динозавра.

Кістки шести особин патаготитанів були знайдені в одному місці, але в різних палеонтологічних шарах. Тому автори статті припустили, що тут було озеро, куди динозаври приходили на водопій. Можливо, в посушливі періоди озеро пересихало, і юні патаготитани гинули від спраги.

Титанозаври мешкали не тільки у Південній Америці, хоча найбільші представники роду були знайдені саме там, але і в Африці та Євразії. Так, гігантського ящера нового виду не так давно знайшли в Сибіру.