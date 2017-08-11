Український мобільний інтернет виявився одним із найповільніших в світі - рейтинг

У світовому рейтингу швидкості інтернету Speedtest Global Index за липень Україна посіла 109 місце при мобільному підключенні і 39 – при фіксованому широкосмуговому. Показники порівнювали у 122 країнах, повідомляє Speedtest.

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За результатами дослідження, швидкість українського мобільного інтернету в середньому складає 8,46 мегабіт на секунду при скачуванні та 2,39 мегабіт - при завантаженні. Цього місяця ми опустились на дві сходинки в рейтингу. На 108 місці знаходиться Єгипет, на 110 – Венесуела. Кращий мобільний інтернет у світі в Норвегії, Нідерландах, Угорщині та Сінгапурі.

За швидкістю широкосмугового інтернету Україна посіла 39 місце. При скачуванні - 34,2 мегабіта на секунду, при завантаженні - 33,64. Тут ми за місяць піднялися на одну позицію. Сусідами України в цьому рейтингу стали Польща – 38 місце і Росія – 40-е. Найшвидший широкосмуговий інтернет в Сінгапурі, Південній кореї, Гонк-Конзі, Ісландії.