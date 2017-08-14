SpaceX відправляє на МКС ракету з "космічною вантажівкою" Dragon (подію завершено)

Сьогодні в 19:31 за Києвом із мису Канаверал компанія SpaceX запустить багаторазову ракету Falcon 9, яка виведе на орбіту вантажний космічний корабель Dragon. 16 серпня він повинен стикуватися з МКС. Як пише Naked Science, це буде вже дванадцятий запуск «вантажівки» Dragon в рамках програми постачання МКС за контрактом Commercial Resupply Services (CRS) з космічним відомством США.

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В герметичному відсіку доставлять 1652 кг вантажу (з урахуванням упаковки). Серед іншого там буде обладнання для станції, харчі та речі для екіпажу, а також матеріали для досліджень.

Крім того, як повідомляв канал CNN, на вантажівці доставлять суперкомп'ютер Spaceborne Computer від Hewlett Packard Enterprise. Він може стати самим потужним, який коли-небудь працював в космосі. При цьому в офіційному прес-релізі про це не згадується.

На борту станції корабель проведе приблизно місяць. На Землю він повернеться з результатами експериментів і відпрацьованими матеріалами.

Місія CRS-12 стане останньою, де використають космічний корабель Dragon першого покоління. Надалі місії хочуть виконувати за допомогою відновлених капсул космічного апарату. А потім - з другим поколінням вантажного корабля.

Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Dragon є єдиною у світі космічною «вантажівкою», яка може повернутися з МКС назад на Землю. Вона може доставити на борт станції корисне навантаження масою до 3310 кг, а назад повернутися з 2500 кг вантажів. Перший запуск корабля здійснили в 2010 році, з тих пір SpaceX провела ще 13 запусків, 12 з яких були успішними.

Аварією завершився дев'ятий політ корабля Dragon: ракета-носій Falcon 9 зруйнувалася через 2,5 хвилини після запуску. У самій SpaceX причиною невдачі назвали надлишковий тиск у баку з окислювачем верхньому ступені ракети.

Видання зазначає, що носій Falcon 9 входить в число найбільш економних ракет у світі. Зараз вартість запуску оцінюють у 62 млн доларів. Проте ціна може опуститися ще нижче у зв'язку з реалізацією концепції повертається першого ступеня.

У березні 2017 року SpaceX здійснила перший повторний запуск вже використаного першого ступеню Falcon 9. Раніше в компанії заявили, що готові дати 10% знижку замовникам, які вирішать скористатися таким, яка вже побував у космосі. При цьому, ймовірно, надалі ця знижка може бути істотно вищою.