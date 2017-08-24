У Запорізькій області знайшли 14 скіфських поховань (фото)
Під час археологічних робіт на курганному могильнику Солоха були виявлені 14 скіфських поховань.
Запорізькі студенти-археологи поповнили краєзнавчий музей новими експонатами. Так, на Мамай-Горі археологи із Запорізького національного університету досліджували низку ногайських поховань, передає ZаБор.
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Тут знайшли вироби із заліза і бронзи (танкові пластинки, залізні ножі, наконечники стріл, браслети), а також намисто зі склопасти різних форм і забарвлень, античний чорнолаковий посуд (залишки столових і тарних амфор). В результаті багатоденної напруженої роботи їм вдалося з уламків відтворити амфору.
За словами завідувача навчально-наукової лабораторії археологічних досліджень, доцента Геннадія Тощева, 30-й ювілейний археологічний сезон видався досить вдалим на знахідки.
Як повідомляв УНІАН, знайдений на Вінничині таємничий сейф виявився не німецьким, а польським.